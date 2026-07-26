Nelsson oynayacak

Gelecek sezonun planlamasında düşünülmeyen Victor Nelsson'a hazırlık maçlarında şans verilecek. Monza önünde 89 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu, kendisiyle ilgilenen takımların sayısını arttırabilmesi için süre almaya devam edecek. Nelsson kesin olarak yeni sezonda kadroda olmayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Gelecek sezonun planlamasında düşünülmeyen Victor Nelsson'a hazırlık maçlarında şans verilecek. Monza önünde 89 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu, kendisiyle ilgilenen takımların sayısını arttırabilmesi için süre almaya devam edecek. Nelsson kesin olarak yeni sezonda kadroda olmayacak.