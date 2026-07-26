Gençler saçlarını kazıttı

G.Saray'da geçmiş dönemlerden gelenek haline gelen genç oyuncuların saçlarını kazıtması Avusturya'da da devam etti. Tıraş makinesini eline alan kaptan Abdülkerim Bardakcı, takımdaki genç isimlerin saçlarını keserek geleneği sürdürdü.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
G.Saray'da geçmiş dönemlerden gelenek haline gelen genç oyuncuların saçlarını kazıtması Avusturya'da da devam etti. Tıraş makinesini eline alan kaptan Abdülkerim Bardakcı, takımdaki genç isimlerin saçlarını keserek geleneği sürdürdü.