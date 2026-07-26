Gabrıel Sara’ya teklif gelmedi

Brezilya Milli Takımı'na seçildikten sonra Avrupa takımlarının daha fazla ilgisini çeken Gabriel Sara için henüz kulübe ulaşan bir teklif bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 30 milyon euro seviyesinde bir bedel karşılığında satışına sıcak baktığı Brezilyalı oyuncu şimdilik takımda kalacağa benziyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Brezilya Milli Takımı'na seçildikten sonra Avrupa takımlarının daha fazla ilgisini çeken Gabriel Sara için henüz kulübe ulaşan bir teklif bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 30 milyon euro seviyesinde bir bedel karşılığında satışına sıcak baktığı Brezilyalı oyuncu şimdilik takımda kalacağa benziyor.