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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan, Venezia ile karşılaşacak

Aslan, Venezia ile karşılaşacak

G.Saray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçına yarın çıkacak. İlk olarak İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bir başka Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk maçta olduğu gibi yine birçok isme şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Aslan, Venezia ile karşılaşacak

G.Saray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçına yarın çıkacak. İlk olarak İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bir başka Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk maçta olduğu gibi yine birçok isme şans vermesi bekleniyor.

OSİMHEN'E BÜYÜK İLGİ

Avusturya'da G.Saray'ı yine taraftarları yalnız bırakmıyor. Sarıkırmızılı taraftarlar her yerde takımlarına olan desteğini sürdürürken en fazla ilgi gören isim yine Victor Osimhen oldu. Nijeryalı oyuncu, Monza maçının ardından taraftarlara imza dağıtmaktan yoruldu. Kampta Osimhen'den sonra en fazla ilgiyi Barış Alper Yılmaz görüyor.

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