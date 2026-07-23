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Leao sesleri

Galatasaray, Rafael Leao için transfer planları yapıyor. Milan’ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Portekizli sol kanadın satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Leao sesleri

Transfer çalışmalarında önemli isimleri gündemine alan Galatasaray'da Rafael Leao'nun adı öne çıkmaya başladı. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Milan'ın kadro planlamasında yer vermediği 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu kaydedildi. Leao için Türkiye'ye gitmenin önemli bir alternatif olduğu belirtildi. Portekizli sol kanat oyuncusunun da Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

MİLAN OLUMLU

Aslan, Rafael Leao konusunda önemli adımlar atmayı planlıyor. Milan'ın Portekizli yıldız için 60 milyon euro bonservis istediği kaydedildi. Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gitmeyi tercih ettiği dile getirildi. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak bakabileceği aktarıldı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sorunsuz geçmesinin beklendiği bildirildi. Çizme basını, yakın bir zamanda önemli gelişmelerin olabileceğini duyurdu.

MILAN İLE KAMPTA

Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Milan'la yeni sezon çalışmalarına başladı. İtalyan kulübünün Avustralya'daki kampında antrenmanlara katılan Leao'nun fiziksel anlamda hazır olduğu ve maç eksiğinin de olmadığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇ

Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılan Rafael Leao, 5 karşılaşmada görev yaptı. Son 16 turunda elenen Portekiz'de 5 maçta 155 dakika sahada kalan 27 yaşındaki sol kanat, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Leao daha önce 2022 Dünya Kupası'nda da 5 maçta boy göstermişti.

ÇİZME'DE TRANSFER MANŞETİ

Sarı-kırmızılıların İtalya'da yaptığı transfer çalışmaları manşetlere çıktı. Corriere Dello Sport'un manşetinde Galatasaray'ın Milan'dan sol kanat Rafael Leao ve Juventus'tan stoper Bremer'i istediği vurgulandı.

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