Asencio listede

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına mutlaka takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi Raul Asencio'yu listesine yazdı. İspanya'da yayın yapan Sport'un haberinde, Real Madrid'in Asencio'yu kadroda düşünmediği ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun genç yıldıza izin verdiği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı takımın da İspanyol savunmacıyla ilgilendiği kaydedildi. Asencio'nun eflatun-beyazlı kulüple 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek savunma hattında geniş rotasyon isteyen G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Asencio'ya onay verdiği kaydedildi. Hem stoper hem de sağ bekte oynayabilmesi avantajlı görülüyor.

SON KARAR JOSE'DE

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Raul Asencio ile ilgili son kararını verecek. Mourinho'nun Asencio'nun gidişine izin vereceği ancak 23 yaşındaki stoperle son bir görüşme yapmak istediği belirtildi.

REAL'DE YETİŞTİ

Raul Asencio, Real Madrid'den yetişti. 23 yaşındaki stoper eflatun-beyazlılarla 80 maçta, 2 gol attı, 3 asist yaptı. İspanyol deviyle FIFA Kıtalararası Kupası da kazanan Asencio, başka takımda oynamadı.

KIRALAMA FORMÜLÜ

Raul Asencio'nun transfer durumuyla alakalı detaylar netleşti. İspanya'da yayın yapan Sport, Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi kiralamaya daha sıcak baktığı ifade edildi. Asencio'nun da forma şansı bulabileceği bir takıma gidip, Real Madrid'e geri dönmek istediği dile getirildi.

LAZIO DA TAKİP EDİYOR

Asencio'yu İtalyan kulübü Lazio'nun da izlediği ifade edildi. Genç stoperin ise Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte oynamak istediği, bu açıdan G.Saray'ın öne çıktığı bildirildi. Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılıların Real Madrid'le temasa geçeceği aktarıldı.

Futbol altyapısına Las Palmas'ta başlayan Asencio, 2017 yılında Real Madrid akademisine katıldı. Savunmada yaşanan sakatlık krizleri sırasında A takıma yükselen 1.84 m boyundaki genç savunmacı, hızı, agresif oyun yapısı, adam adama savunmadaki başarısı ve modern bir stoper özellikleriyle tanınıyor.