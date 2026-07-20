Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği bir hayli merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İtalyan devi Inter'in devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Teknik direktör Christian Chivu'nun genç oyuncuyu çok beğendiği ifade edildi.
Chivu'nun özellikle Singo'nun üçlü savunmada görev yapabilme özelliğini önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtildi.
İddialara göre Inter, Galatasaray'a 30 milyon euro seviyesinde bir teklif sunabilir.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon başında 30,7 milyon euroya kadrosuna kattığı futbolcuyu 40 milyon euronun altında satmayı düşünmediği öne sürüldü.
Teknik direktör Okan Buruk'un da Wilfried Singo'yu yeni sezon planlarının önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.
Bu nedenle Buruk'un oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
Taraflar arasındaki transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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