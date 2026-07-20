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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği bir hayli merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İtalyan devi Inter'in devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Galatasaray'da Wilfried Singo ile ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Sakatlık geçmişi nedeniyle zaman zaman soru işaretleri oluşturan Fildişili futbolcuya Inter'in ilgisi sürüyor.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Takvim'in; İtalya basınından derlediği habere göre Inter, Singo için resmi teklif hazırlığında.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Teknik direktör Christian Chivu'nun genç oyuncuyu çok beğendiği ifade edildi.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Chivu'nun özellikle Singo'nun üçlü savunmada görev yapabilme özelliğini önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

İddialara göre Inter, Galatasaray'a 30 milyon euro seviyesinde bir teklif sunabilir.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon başında 30,7 milyon euroya kadrosuna kattığı futbolcuyu 40 milyon euronun altında satmayı düşünmediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Teknik direktör Okan Buruk'un da Wilfried Singo'yu yeni sezon planlarının önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Bu nedenle Buruk'un oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın yıldızına transferde Inter kancası!

Taraflar arasındaki transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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