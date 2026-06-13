Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!
Kanat rotasyonunu güçlendirmek üzere düğmeye basan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın 29 yaşındaki yıldızı Emiliano Buendia’yı listesine ekledi. Premier Lig ekibiyle 2027’ye kadar kontratı olan Arjantinli yıldız için harekete geçilecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
TEKNİK EKİP RAPOR YAZACAK
Sarı-kırmızılı yönetimin Emiliano Buendia'yı yakından takip ettiği ve transfer listesinde ön sıralarda bulundurduğu ifade edildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının raporuna göre Aston Villa ile temasların sıklaştırılacağı kaydedildi.
AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arjantinli yıldız 3 farklı mevkide forma giyebiliyor. Esas mevkii sol kanat olan 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da yer alabiliyor. Buendia, 2021'den bu yana Aston Villa'da forma giyiyor.
KONTRATINA 1 SENE VAR
2021-2022 sezonundan bu yana Aston Villa'da oynayan Buendia'nın kontratının bitmesine 1 yıl kaldı.
BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE
Haziran 2027'de İngiliz kulübündeki sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcuya Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. Aston Villa'nın da bonservis kazanma adına tekliflere soğuk bakmadığı vurgulandı.
ASİST KONUSUNDA UZMAN
Emiliano Buendia, kariyeri boyunca asist özelliğiyle ön plana çıktı. İngiltere'de hem Aston Villa hem de Norwich formalarıyla arkadaşlarına gol pası atan isim olarak dikkat çekti. Özellikle Norwich'te oynarken 41 asist yapan Arjantinli futbolcu, 2018-19 ve 2020-21 sezonlarında Championship'te şampiyonluk yaşadı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Aston Villa ile 2025-2026 sezonunda kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Emiliano Buendia, istikrarıyla göz kamaştırdı. Premier Lig'de 38 haftanın 36'sında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat, 6 gol attı, 2 asist yaptı. Esas çıkışı Avrupa Ligi'nde gösteren Arjantinli yıldız, 15 maçın tamamında oynadı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
İSTANBUL'DA FİNALDE COŞTU
Aston Villa formasıyla 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emiliano Buendia, İstanbul'da oynanan finalde maçın adamı seçildi. Freiburg'a karşı 3-0 kazandıkları maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Arjantinli sol kanat, performansıyla büyük beğeni topladı.
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