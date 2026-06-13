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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

Kanat rotasyonunu güçlendirmek üzere düğmeye basan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın 29 yaşındaki yıldızı Emiliano Buendia’yı listesine ekledi. Premier Lig ekibiyle 2027’ye kadar kontratı olan Arjantinli yıldız için harekete geçilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, İngiltere'de Aston Villa takımında oynayan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emiliano Buendia'yı takip etmeye başladı.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

Premier Lig ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

Bu sezon Aston Villa ile toplamda 54 resmi maça çıkan Emiliano Buendia, 11 gol atarken 9 da asist yaptı.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

TEKNİK EKİP RAPOR YAZACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin Emiliano Buendia'yı yakından takip ettiği ve transfer listesinde ön sıralarda bulundurduğu ifade edildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının raporuna göre Aston Villa ile temasların sıklaştırılacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arjantinli yıldız 3 farklı mevkide forma giyebiliyor. Esas mevkii sol kanat olan 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da yer alabiliyor. Buendia, 2021'den bu yana Aston Villa'da forma giyiyor.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

KONTRATINA 1 SENE VAR

2021-2022 sezonundan bu yana Aston Villa'da oynayan Buendia'nın kontratının bitmesine 1 yıl kaldı.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Haziran 2027'de İngiliz kulübündeki sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcuya Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. Aston Villa'nın da bonservis kazanma adına tekliflere soğuk bakmadığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

ASİST KONUSUNDA UZMAN

Emiliano Buendia, kariyeri boyunca asist özelliğiyle ön plana çıktı. İngiltere'de hem Aston Villa hem de Norwich formalarıyla arkadaşlarına gol pası atan isim olarak dikkat çekti. Özellikle Norwich'te oynarken 41 asist yapan Arjantinli futbolcu, 2018-19 ve 2020-21 sezonlarında Championship'te şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

İSTİKRAR ABİDESİ

Aston Villa ile 2025-2026 sezonunda kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Emiliano Buendia, istikrarıyla göz kamaştırdı. Premier Lig'de 38 haftanın 36'sında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat, 6 gol attı, 2 asist yaptı. Esas çıkışı Avrupa Ligi'nde gösteren Arjantinli yıldız, 15 maçın tamamında oynadı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

İSTANBUL'DA FİNALDE COŞTU

Aston Villa formasıyla 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emiliano Buendia, İstanbul'da oynanan finalde maçın adamı seçildi. Freiburg'a karşı 3-0 kazandıkları maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Arjantinli sol kanat, performansıyla büyük beğeni topladı.

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