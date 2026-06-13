Galatasaray'dan Emiliano Buendia bombası!

TEKNİK EKİP RAPOR YAZACAK



Sarı-kırmızılı yönetimin Emiliano Buendia'yı yakından takip ettiği ve transfer listesinde ön sıralarda bulundurduğu ifade edildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının raporuna göre Aston Villa ile temasların sıklaştırılacağı kaydedildi.