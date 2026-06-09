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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

Galatasaray yönetimi Can Uzun için bastırıyor. Sarı-kırmızılılar milli yıldız için oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt ile transferde sıkı bir pazarlığa girecek. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

Transferdeki bir numaralı hedefini belirleyen Galatasaray, Can Uzun'dan vazgeçmiyor.

Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

Sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kadrosuna katarak hem yerli kontenjanında elini güçlendirmek hem de 10 numaralı pozisyonu yıllarca emin ellere emanet etmek istiyor.

Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

Bunun için sarı-kırmızılı yönetim çalışmalarını başlattı. İlk olarak bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt ile temasa geçilecek.

Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

40-45 MİLYON EURO

Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre; Frankfurt ilk olarak kapıyı 60 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılılar bu bedele çıkmayı düşünmezken, haberde Alman ekibinin 40-45 milyon euro seviyesine düşeceği belirtildi.

Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

GEREKEN YAPILACAK

İki takım arasında yakında pazarlıkların başlayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray yönetimi yıllarca takımını taşıyacak ve ileride değerine değer katacak olan milli oyuncu Can için kesenin ağzını açacak.

Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

G.SARAY TARAFTARI

Can Uzun ve babası Özcan Uzun koyu Galatasaray taraftarı olarak biliniyor. Çocukluğundan itibaren sarı-kırmızılı renkleri üzerinden çıkarmayan milli futbolcu bir gün parçalı formayı giymek istiyor. Bu da yönetimin elini güçlendiriyor.

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