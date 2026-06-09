Galatasaray'dan Can Uzun için transferde sıkı pazarlık!

40-45 MİLYON EURO



Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre; Frankfurt ilk olarak kapıyı 60 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılılar bu bedele çıkmayı düşünmezken, haberde Alman ekibinin 40-45 milyon euro seviyesine düşeceği belirtildi.