Galatasaray'dan milli yıldızlara kanca! Transfer formülü ortaya çıktı
Galatasaray gelecek sezon hem üst üste 5. kez şampiyon olmak hem de Devler Ligi'nde rekabet edebilmek için yıldız isimleri kadrosuna katmak isterken öte yandan yabancı sınırını düşünerek yerli futbolcular için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemindeki 2 isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Bir yandan dünyaca ünlü isimlerle temas halinde bulunan G.Saray, bir yandan da yerli isimlerle görüşüyor.
Yabancı sınırı nedeniyle elini rahatlatmak isteyen sarıkırmızılılar, takıma doğrudan katkı verecek ya da önemli bir alternatif olacak oyuncular üzerinde duruyor.
Yabancı sınırının 10+4 olması durumunda Türk oyuncuların kıymeti katlanarak artacak.
Takımdaki bazı yabancılarla yollarını ayırmaya hazırlanan G.Saray'ın istediği iki yerli futbolcu da belli oldu.
G.Saray yönetimi listenin ilk sırasına E. Frankfurt forması giyen Can Uzun'u yazdı. Milli Takım'da da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 10 numarada forma giyiyor.
Gerek duyulması durumunda 1.86'lık boyunun da avantajıyla forvette de görev yapabilen Can için temaslar geçtiğimiz haftalar başladı.
AHMED KUTUCU TAKASI
İkinci sırada ise Başakşehir'in 23 yaşındaki forveti Bertuğ yer alıyor. Bu sezon sahada kaldığı 554 dakikaya 7 gol sığdıran Bertuğ için Ahmed Kutucu takası ve bir miktar para önerildi.
CAN UZUN'UN ASLAN'A GOLÜ VAR
Henüz 20 yaşında olmasına karşın oyun zekası ve dinamizmi ile Avrupa'nın dikkatini çeken Can Uzun, E. Frankfurt'un en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı G.Saray'a bir gol attı.
BERTUĞ BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR
Bu sezon Başakşehir'de çok fazla süre almayan ve genelde hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Bertuğ, kısa süre içerisinde sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekti. Ligde attığı 7 golün üçünü F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı kaydeden Bertuğ, büyük maçları iyi oynuyor.