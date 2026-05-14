Torreira'nın durumu iyi

Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğrayan Lucas Torreira'nın menajerlik şirketinden açıklama geldi. Uruguaylı futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Lucas Torreira'nın durumu hakkında sizleri rahatlatmak istiyoruz. Olay yetkililer tarafından hızla kontrol altına alındı ve saldırgan gözaltına alındı. Lucas iyi ve hayati tehlikesi yok. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederiz" denildi. Öte yandan Torreira'ya yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Yusuf Yıldırım da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.