Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yıldızların derbisi

Yıldızların derbisi

Üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen G.Saray’ın son yıllardaki Fenerbahçe galibiyetlerinde yıldızlar sahne aldı. İcardi, Osimhen, Sane gibi isimler golleriyle ön plana çıktı.

Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçti. Sarı- kırmızılılar son yıllarda derbi zaferlerine dünyaca ünlü yıldızlarıyla ulaştı. 2022-23 sezonundan bu yana Fenerbahçe'ye karşı lig, kupa ve Süper Kupa'da 8 maçta 5 galibiyet alırken yıldızlar öne çıktı.

Mauro İcardi, 2022-23 sezonunda iki maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. İcardi toplamda Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt katkı sundu.

2024-2025 sezonunda Galatasaray'a transfer olan dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 derbi müsabakasında 2 gol, 2 asistle 4 gole doğrudan etki etti. Osimhen'in sahada olduğu 4 maçta Galatasaray, Fenerbahçe önünde 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi. Leroy Sane de bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ilk kez Kadıköy'de sahaya çıktı ve şık bir gol atarak sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

ICARDİ İLE GALİBİYETLER

Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 3 gol atarken galibiyetlerde başrol oynadı. 2022-2023 sezonunda iki maçta da ezeli rakibini 3-0'lık skorlarla yenen Aslan'da Mauro İcardi 2 gol ve 1 asistle oynadı. Arjantinli yıldız forvet, 2023-2024 sezonunda da Süper Kupa'da golünü atmıştı.

RAMS PARK'TA 2 GOL

Sarı-kırmızlı takımda Nicolo Zaniolo da son dönemde derbilerde dikkat çekti. Şu anda İtalya'da Udinese'de kiralık oynayan İtalyan yıldız, 2022-2023 sezonunda RAMS Park'ta 3-0 kazanan Galatasaray'da 2 gol attı.

DRIES MERTENS İZ BIRAKTI

Cimbom'da son 4 sezonda birçok önemli yıldız Fenerbahçe derbisinde oynadı. Geçen sezonun sonunda futbolu bırakan Dries Mertens, derbilerdeki skor katkısıyla parladı. Sarı-lacivertlilere karşı 7 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle 6 gole direkt etki eden Belçikalı isim, adından söz ettirdi.

