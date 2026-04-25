Yıldızların derbisi

Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçti. Sarı- kırmızılılar son yıllarda derbi zaferlerine dünyaca ünlü yıldızlarıyla ulaştı. 2022-23 sezonundan bu yana Fenerbahçe'ye karşı lig, kupa ve Süper Kupa'da 8 maçta 5 galibiyet alırken yıldızlar öne çıktı.

Mauro İcardi, 2022-23 sezonunda iki maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. İcardi toplamda Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt katkı sundu.

2024-2025 sezonunda Galatasaray'a transfer olan dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 derbi müsabakasında 2 gol, 2 asistle 4 gole doğrudan etki etti. Osimhen'in sahada olduğu 4 maçta Galatasaray, Fenerbahçe önünde 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi. Leroy Sane de bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ilk kez Kadıköy'de sahaya çıktı ve şık bir gol atarak sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

ICARDİ İLE GALİBİYETLER

Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 3 gol atarken galibiyetlerde başrol oynadı. 2022-2023 sezonunda iki maçta da ezeli rakibini 3-0'lık skorlarla yenen Aslan'da Mauro İcardi 2 gol ve 1 asistle oynadı. Arjantinli yıldız forvet, 2023-2024 sezonunda da Süper Kupa'da golünü atmıştı.

RAMS PARK'TA 2 GOL

Sarı-kırmızlı takımda Nicolo Zaniolo da son dönemde derbilerde dikkat çekti. Şu anda İtalya'da Udinese'de kiralık oynayan İtalyan yıldız, 2022-2023 sezonunda RAMS Park'ta 3-0 kazanan Galatasaray'da 2 gol attı.

DRIES MERTENS İZ BIRAKTI

Cimbom'da son 4 sezonda birçok önemli yıldız Fenerbahçe derbisinde oynadı. Geçen sezonun sonunda futbolu bırakan Dries Mertens, derbilerdeki skor katkısıyla parladı. Sarı-lacivertlilere karşı 7 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle 6 gole direkt etki eden Belçikalı isim, adından söz ettirdi.