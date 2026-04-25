Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sahne Osimhen'in

Sahne Osimhen'in

Galatasaray, şampiyonluk yolunda mutlaka kazanmak istediği derbide Victor Osimhen’e güveniyor. Nijeryalı yıldızın G.Birliği mücadelesiyle sahaya dönmesi taraftarları da sevindiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Sahne Osimhen'in

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen öne çıkıyor. Nijeryalı forvet, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında son 12 dakikada süre almıştı. Sarı-kırmızılı tribünlerde de tüm gözler dünyaca ünlü forvete çevrildi.

Osimhen de Fenerbahçe karşısında oynamayı çok istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un sürekli iletişimde olduğu 26 yaşındaki yıldızın yarın akşamki müsabakaya ilk 11'de başlaması planlanıyor. Sağlık ekibi de Osimhen'in durumunu an be an takip ediyor ve teknik ekibe iletiyor.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Victor Osimhen, Galatasaray'da büyük maçlarda attığı gollerle güven veriyor. Son 2 sezonda lig ve Avrupa'da büyük maçlarda adından söz ettiren başarılı futbolcu, önemli rakiplere karşı gollerini sıraladı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham (2), Ajax (4), Liverpool, Juventus ve AZ Alkmaar gibi rakipleri boş geçmeyen Osimhen, Türkiye'de de derbilerde etkili oldu.

26 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe (2), Beşiktaş (2) ve Trabzonspor (2) önünde 6 gol kaydetti. Osimhen yarın akşam da final özelliği taşıyan dev derbide öne çıkmak isteyecek.

GOL KRALI APOLETİ

Sarı-kırmızılı takımla geçen sezon 30 lig maçında 26 gol kaydeden Victor Osimhen, gol krallığı kazandı. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'daki ilk sezonunda böylesine bir başarı elde ederek dikkatleri toplamıştı. Osimhen bu sezon da ligde 12 gol kaydetti.

71 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla son 2 sezonda 71 resmi maça çıktı. Nijeryalı yıldız, bu maçlarda 56 gol attı, 15 asist yaptı ve 71 gole doğrudan katkı sundu.

ÇOK HIRSLI VE İSTEKLİ

Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuşan Victor Osimhen'in hırslı ve istekli görüntüsü gözlerden kaçmıyor. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe derbisi öncesi de motive olmasıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Okan Buruk'un da çok güvendiği Victor Osimhen'in yarınki derbide ilk 11'de başlamayı çok istediği vurgulandı.

