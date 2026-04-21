Kemerburgaz kanunları

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un isyanı sonucunda başlatılan köstebek avı, Kemerburgaz Tesisleri'ne yeni kurallar getirdi. Haber sızdırdığı şüphesiyle bazı çalışanların kulüple ilişiği kesilirken, artık maç kadrosu ve haberlerin dışarıya sızmaması için birtakım önlemler alınıyor. Özellikle F.Bahçe derbisi öncesinde Kemerburgaz'da adeta kuş uçurulmayacak. Artık tesis çalışanlarının taktik idmanları izlemesine izin verilmeyecek. Oyuncuların çalıştığı saatlerde herkes dikkatli olacak.

GİRİŞLER KISITLANDI

Tesislere giriş-çıkışlara da kısıtlamalar getiriliyor. Tesislere artık yönetimin onayı dışında kimse alınmayacak. Futbolcuların sadece eşleri ve çocukları Kemerburgaz'a alınacak. F.Bahçe derbisi öncesinde büyük önlemler alınırken, bu durum Okan Buruk görevde kaldığı sürece devam edecek. Tesislerde kamp ve taktik antrenman günlerinde de kulübün fotoğrafçıları dışında kimsenin görüntü almasına izin verilmeyecek. Artık işler her zamankinden sıkı tutulacak.