Büyük kenetlenme

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala G.Saraylı oyuncular tamamen şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Takımın tecrübeli isimleri kalan sürede olası puan kayıplarının önüne geçmek için seferber oldu.

Başta Uğurcan, Günay, İcardi ve Abdülkerim büyük bir sorumluluk alıyor. 2-1 kazanılan G.Birliği maçı öncesinde Uğurcan'ın kaptan gibi takıma seslendiği görüntüler ortaya çıktı. Milli eldiven soyunma odasında arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

TAKIMA SESLENDİ

Uğurcan, "Birlikte mücadele edeceğiz beyler. Ağustos ayından beri herkes ailesinden uzak. 5 maç kaldı" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına hitap etti. Mauro İcardi de Barış Alper Yılmaz'a taktik verip, hücumda neler yapması gerektiğini söyleyip tecrübelerini aktardı. Adülkerim ve Günay Güvenç de herkesle konuşarak sahada gerekeni yapmalarını istedi. Futbolcular tamamen kenetlenirken, kalan 4 haftada puan kaybı yaşanmaması için önlemler alınıyor.