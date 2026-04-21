CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Büyük kenetlenme

Büyük kenetlenme

G.Saraylı oyuncular kalan haftalarda tamamen sahaya odaklandı. Uğurcan Çakır bir kaptan gibi arkadaşlarını motive ederken, Mauro İcardi de hücum oyuncularını sahada yönlendiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Büyük kenetlenme

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala G.Saraylı oyuncular tamamen şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Takımın tecrübeli isimleri kalan sürede olası puan kayıplarının önüne geçmek için seferber oldu.

Başta Uğurcan, Günay, İcardi ve Abdülkerim büyük bir sorumluluk alıyor. 2-1 kazanılan G.Birliği maçı öncesinde Uğurcan'ın kaptan gibi takıma seslendiği görüntüler ortaya çıktı. Milli eldiven soyunma odasında arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

TAKIMA SESLENDİ

Uğurcan, "Birlikte mücadele edeceğiz beyler. Ağustos ayından beri herkes ailesinden uzak. 5 maç kaldı" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına hitap etti. Mauro İcardi de Barış Alper Yılmaz'a taktik verip, hücumda neler yapması gerektiğini söyleyip tecrübelerini aktardı. Adülkerim ve Günay Güvenç de herkesle konuşarak sahada gerekeni yapmalarını istedi. Futbolcular tamamen kenetlenirken, kalan 4 haftada puan kaybı yaşanmaması için önlemler alınıyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:11
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! 00:55
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:55
G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! 00:55
Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... 00:55
Daha Eski
Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket 00:55
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 00:55
F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! 00:55
Gaziantep FK evinde kazandı! Gaziantep FK evinde kazandı! 00:55
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 00:55
F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! 00:55