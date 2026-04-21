23 Nisan'da temel atılıyor

RAMS Park'ın yanına yapılacak Aslantepe projesinin temeli atılıyor. 23 Nisan Perşembe Günü ilk kazma vurulacak. Kulüp idari binası başta olmak üzere; basketbol salonu, voleybol salonu, judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalık kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark ve çok amaçlı performans salonu toplamda 165 bin metre karelik bu alanda inşa edilecek.