Uğurcan listede

Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Uğurcan Çakır, kısa sürede bonservis tartışmalarını rafa kaldırdı. Sergilediği performansla hem G.Saray'ı sırtlayan hem de A Milli Takım'ın en önemli isimlerinden birisi olan Uğurcan Çakır, devlerin de radarına girmeye başladı. Alman devi Bayern Münih Uğurcan Çakır'ı takibe aldı.

40 yaşına gelen Neuer'in yerine tecrübeli ve uzun yıllar takımın kalesini koruyacak bir isim arayan Alman ekibi, bir süredir milli eldiven ile ilgileniyor. İtalyan temsilcisi İnter'in de yazın G.Saray'a teklif yapacağı iddia edilirken, yönetim ise Uğurcan'ı bırakmak istemiyor.