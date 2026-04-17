Aslan kenetlendi

Galatasaray'da taraftarların akın ettiği dünkü antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi. Ligde son viraja girilirken şampiyon olacaklarına duyduğu inancı yineledi.

Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o tabii ki teknik direktördür. Benim hatalarım, her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar böyle oldu.

Pozitif bakarsak ligde lider durumdayız, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Bütün ipler bizim elimizde. Ben her zaman olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Şampiyonluğumuzu düşünüyoruz."