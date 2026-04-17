Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan kenetlendi

Aslan kenetlendi

Tesislerde gerçekleşen antrenmana akın eden taraftarlar, oyunculara moral verdi. Burada basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, “4 sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Aslan kenetlendi

Galatasaray'da taraftarların akın ettiği dünkü antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi. Ligde son viraja girilirken şampiyon olacaklarına duyduğu inancı yineledi.

Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o tabii ki teknik direktördür. Benim hatalarım, her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar böyle oldu. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok.

Pozitif bakarsak ligde lider durumdayız, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Bütün ipler bizim elimizde. Ben her zaman olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Şampiyonluğumuzu düşünüyoruz."

