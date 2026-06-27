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Haberler TFF 1.Lig Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Bursaspor'da!

Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Bursaspor'da!

Bursaspor, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique'yi resmen açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 22:43
Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Bursaspor'da!

Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü.

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bursaspor, Henrique için Portekiz ekibi Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ine sahip olacak.

Alverca'da geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Lincoln Henrique, 2 gol atarken 6 da asist yaptı.

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