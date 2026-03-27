İcardi’ye ihtar iddiası

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı İcardi'nin, imaj haklarından doğan ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdiği iddia edildi. Arjantinli forvetin yıllık 6 milyon euro kazancı ve 4 milyon euroluk da bir imaj hakkı geliri var. Ancak İcardi'nin imaj haklarından doğan bu ihtardan haberdar olmadığı belirtildi.