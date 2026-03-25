Fatih Terim beni antrenör yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Brezilya Milli Takımı kaleci antrenörü Claudio Taffarel, kendisine bu yolu eski teknik direktörü Fatih Terim'in açtığını söyledi. Futbolu bıraktıntan sonra Terim'in kendisini G.Saray'a kaleci antrenörü olarak çağırdığını belirten Taffarel, "Eşim Andrea 'Git, bak, bir dene' dedi. O günden bu yana kaleci antrenörüyüm" dedi.