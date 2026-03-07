Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ultrAslan'ın iftar yemeğinde konuştu ve şunları söyledi: "Geçen başkanımız söz verdi. Bu sefer ben de sizin için en iyisini, mükemmelini yapacağımızın sözünü veriyorum. Burada teknik direktör olarak dördüncü senem. Futbolcu olarak 11 yaşında girdiğim bu kulübe teknik direktör olarak hizmet ediyorum. Taraftarımızın bize verdiği güç çok yüksek. Galatasaray olarak başarılar elde ediyoruz. Daha fazlasını da yaşayacağız. Hep birlikte her şeyin üstesinden gelecek gücümüz var. Birlikte çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde kazanıyorsak, muhteşem bir ortam yaratıyorsak, burada sizin verdiğiniz destek çok önemli. Bunu artık bütün Avrupa, dünya konuşuyor. Buna devam edeceğiz. Sözümüz söz. En iyisini yapacağız."

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bugün sarıkırmızılı takımın başında 9'uncu kez Beşiktaş'a rakip olacak. Geride kalan 8 derbinin 4'ünü kazanan Buruk, 3'ünü kaybetti, 1'inden de beraberlikle ayrıldı.