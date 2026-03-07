CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sözümüz söz en iyisini yapacağız

Sözümüz söz en iyisini yapacağız

Okan Buruk: “Geçen başkanımız söz verdi. Bu sefer ben de sizin için en iyisini, mükemmelini yapacağımızın sözünü veriyorum. Sözümüz söz. En iyisini yapacağız”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Sözümüz söz en iyisini yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ultrAslan'ın iftar yemeğinde konuştu ve şunları söyledi: "Geçen başkanımız söz verdi. Bu sefer ben de sizin için en iyisini, mükemmelini yapacağımızın sözünü veriyorum. Burada teknik direktör olarak dördüncü senem. Futbolcu olarak 11 yaşında girdiğim bu kulübe teknik direktör olarak hizmet ediyorum. Taraftarımızın bize verdiği güç çok yüksek. Galatasaray olarak başarılar elde ediyoruz. Daha fazlasını da yaşayacağız. Hep birlikte her şeyin üstesinden gelecek gücümüz var. Birlikte çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde kazanıyorsak, muhteşem bir ortam yaratıyorsak, burada sizin verdiğiniz destek çok önemli. Bunu artık bütün Avrupa, dünya konuşuyor. Buna devam edeceğiz. Sözümüz söz. En iyisini yapacağız."

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bugün sarıkırmızılı takımın başında 9'uncu kez Beşiktaş'a rakip olacak. Geride kalan 8 derbinin 4'ünü kazanan Buruk, 3'ünü kaybetti, 1'inden de beraberlikle ayrıldı.

Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan’dan "Acil durumlar ve savunma" imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı
Sergen Yalçın derbi planını belirledi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
