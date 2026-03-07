Elimizden geleni yapacağız

Başkan Dursun Özbek, "Biz yönetim olarak biliyoruz ki, Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük güç taraftarımız. Geçtiğimiz günlerde sizinle buluştuğumuz etkinlikte bir söz verdim. Hatırlıyor musunuz? Biraz önce yine bir şampiyonluk sözü verdim. Bu sözü tutmak için arkadaşlarımla birlikte elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Başkan Dursun Özbek, "Biz yönetim olarak biliyoruz ki, Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük güç taraftarımız. Geçtiğimiz günlerde sizinle buluştuğumuz etkinlikte bir söz verdim. Hatırlıyor musunuz? Biraz önce yine bir şampiyonluk sözü verdim. Bu sözü tutmak için arkadaşlarımla birlikte elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.