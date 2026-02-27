CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Uğurcan’dan 6 önemli kurtarış

Uğurcan’dan 6 önemli kurtarış

Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, Juventus maçının kritik anlarında sahneye çıkmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Uğurcan’dan 6 önemli kurtarış
Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, Juventus maçının kritik anlarında sahneye çıkmayı başardı. Karşılaşma boyunca kalesine gelen 9 şutun 6'sını kurtarmayı başaran Uğurcan, takımını ayakta tutan isim oldu. Uğurcan'ın Zhengrova ve Kenan'ın şutlarındaki kurtarışları UEFA tarafından gecenin en iyi kurtarışları listesine girdi.
