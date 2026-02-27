Son sözü söyledi

G.Saray'ın uru geçmesi İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı. Bazı gazetelerin başlıkları şu şekildeydi: Tuttosport: Juventus 90 dakika boyunca iyiydi ama son sözü Osimhen söyledi. La Gazzetta dello Sport: Juventus, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen umutlandı, ancak uzatma dakikalarında çöktü. Rai News: Muhteşem bir geri dönüşle ve 10 kişiyle mücadele eden Juventus elendi.
