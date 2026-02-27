Juve’yi bitirdiler

G.Saray tarihi başarısı tüm Avrupa'nın dikkatini çekerken özellikle iki futbolcunun performansı dillerden düşmüyor. Son 16 turunun gelmesinde en önemli pay sahiplerinden ikisi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılılar iki maçta toplamda 7 gole imza atarken, bu ikili Juventus karşısında insanüstü bir performans sergiledi. İki karşılaşmada toplamda 2 gol atan ve 1 asist yapan Victor Osimhen, bitmek bilmeyen enerjisi ile Juventuslu oyuncuları çok zorladı.

EN SKORER İSİM

Barış Alper Yılmaz da skor katkısı kadar arka planda çok çalıştı. RAMS Park'ta Lang'ın attığı golde şutu çeken, Sanchez'in golünde duran topu kazandıran Barış, iki maçta da Juventus'lu birer oyuncuya kırmızı kart aldırdı. Ayrıca İtalya'da geceyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Barış, artık başta Serie A ekipleri olmak üzere çok sayıda takımın radarına girmeyi başardı. Ayrıca toplamda parçalı forma altında 13. kez Avrupa'da gol sevinci yaşayan Osimhen, G.Saray tarihinin en skorer ismi oldu.

4. KEZ MAÇIN ADAMI OLDU

Juventus maçının yıldızlarından birisi olan Victor Osimhen, 4. kez Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçildi. Sahaya çıktığı 7 maçta bunu başaran Osimhen, attığı golde neden sevinmediğini de açıkladı: "Birincisi kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı kötü oynadık."

70 MİLYON EURO CEZA!

İsmi Juventus ile anılmaya başlayan Victor Osimhen'in bu transferinde büyük bir engel bulunuyor. La Gazzetta dello Sport'a göre, G.Saray'ın Napoli'den transferi sırasında sözleşmeye bir madde eklendi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in anlaşmaya eklediği 'İtalya'ya transfer olursa G.Saray 70 Milyon euro ceza öder' maddesi transferi engelliyor.