CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juve’yi bitirdiler

Juve’yi bitirdiler

2 asist ve 1 gol ile harikalar yaratan Osimhen yıldızlaştı. Ayrıca 1 gol-1 asistle tura damgasını vuran, rakibinin iki kırmızı kart görmesini sağlayan Barış, herkesi kendisine hayran bıraktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Juve’yi bitirdiler

G.Saray tarihi başarısı tüm Avrupa'nın dikkatini çekerken özellikle iki futbolcunun performansı dillerden düşmüyor. Son 16 turunun gelmesinde en önemli pay sahiplerinden ikisi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılılar iki maçta toplamda 7 gole imza atarken, bu ikili Juventus karşısında insanüstü bir performans sergiledi. İki karşılaşmada toplamda 2 gol atan ve 1 asist yapan Victor Osimhen, bitmek bilmeyen enerjisi ile Juventuslu oyuncuları çok zorladı.

EN SKORER İSİM

Barış Alper Yılmaz da skor katkısı kadar arka planda çok çalıştı. RAMS Park'ta Lang'ın attığı golde şutu çeken, Sanchez'in golünde duran topu kazandıran Barış, iki maçta da Juventus'lu birer oyuncuya kırmızı kart aldırdı. Ayrıca İtalya'da geceyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlayan Barış, artık başta Serie A ekipleri olmak üzere çok sayıda takımın radarına girmeyi başardı. Ayrıca toplamda parçalı forma altında 13. kez Avrupa'da gol sevinci yaşayan Osimhen, G.Saray tarihinin en skorer ismi oldu.

4. KEZ MAÇIN ADAMI OLDU

Juventus maçının yıldızlarından birisi olan Victor Osimhen, 4. kez Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçildi. Sahaya çıktığı 7 maçta bunu başaran Osimhen, attığı golde neden sevinmediğini de açıkladı: "Birincisi kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı kötü oynadık."

70 MİLYON EURO CEZA!

İsmi Juventus ile anılmaya başlayan Victor Osimhen'in bu transferinde büyük bir engel bulunuyor. La Gazzetta dello Sport'a göre, G.Saray'ın Napoli'den transferi sırasında sözleşmeye bir madde eklendi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in anlaşmaya eklediği 'İtalya'ya transfer olursa G.Saray 70 Milyon euro ceza öder' maddesi transferi engelliyor.

Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
İngiliz ekibinden Jayden ısrarı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fener'den Sörloth hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
Daha Eski
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 02:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 02:03
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 02:03