Haberler Galatasaray Başkan Erdoğan'dan tebrik

Başkan Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Juventus maçı sonrasında soyunma odasında kutlama yapan Galatasaray kafilesini telefonla arayıp tebrik etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Başkan Erdoğan'dan tebrik

Tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında kalmayı başaran G.Saray, ülkemizi büyük bir sevince boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geç saatlerde biten maçın ardından temsilcimizi hemen tebrik etti. Son 16 turuna kalmanın coşkusunu soyunma odasında kutlayan G.Saray'ın yanında soluğu alan ilk isim İtalya'da karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Bak, sarı-kırmızılıları kutlarken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da telefonla tebrik etti. GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın'ı telefonla arayan Erdoğan, ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile görüştü. Türkiye'yi gururlandıran sarı-kırmızılıların elde ettiği başarıyı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra maçın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ve kaptan Abdülkerim Bardakcı ile de görüştü. Oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk da 72 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

53 NUMARAYLA GEREĞİNİ YAPTIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik direktör Okan Buruk'un ardından telefonda hemşehrisi Rizeli Barış Alper Yılmaz ile görüştü. Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Barış'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "53 numarayla gereğini yaptın. Gözlerinden öpüyorum" dedi. Barış Alper Yılmaz da, "Her zaman 53. Doğum gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

