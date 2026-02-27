Aslan ihya oldu

Şampiyonlar Ligi'nde başarını çok önemli yansımaları bulunuyor. G.Saray böylece tüm dünyaya gücünü gösterip, transferde cazibe merkezi haline gelirken işin maddi boyutu da büyük bir önem taşıyor. Juventus'u eledikten sonra son 16 ödülü olarak 11 milyon euro'yu kasasına koymaya hak kazanan sarı-kırmızılılar, toplamdaki para ödülünü 53.5 milyon euro'ya çıkardı. Bu gelirin içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım, başarı ve katsayı bonusları bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın hasılat ve ürün satışları dahil edilmiyor. Bu alanda da dev bir gelirin sahibi olan G.Saray, toplamda 75 milyon euro bonservis verilen Osimhen'in parasını çıkarmayı başardı. Eğer temsilcimiz son 16 turunu da geçip adını çeyrek finale yazdırırsa en az 12.5 milyon euro daha kazanacak ve kelimenin tam anlamıyla ihya olacak. RAMS Park'ta her maçın kapalı gişe olduğu ve ürünlerin yok sattığı düşünülürse yönetim için her turun önemi çok büyük.