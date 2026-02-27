CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan ihya oldu

Aslan ihya oldu

Juventus'u geçerek adını son 16 turuna yazdıran G.Saray sergilediği üstün performans sayesinde UEFA’dan 53.5 milyon euro’yu kasasına koymayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Aslan ihya oldu

Şampiyonlar Ligi'nde başarını çok önemli yansımaları bulunuyor. G.Saray böylece tüm dünyaya gücünü gösterip, transferde cazibe merkezi haline gelirken işin maddi boyutu da büyük bir önem taşıyor. Juventus'u eledikten sonra son 16 ödülü olarak 11 milyon euro'yu kasasına koymaya hak kazanan sarı-kırmızılılar, toplamdaki para ödülünü 53.5 milyon euro'ya çıkardı. Bu gelirin içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım, başarı ve katsayı bonusları bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın hasılat ve ürün satışları dahil edilmiyor. Bu alanda da dev bir gelirin sahibi olan G.Saray, toplamda 75 milyon euro bonservis verilen Osimhen'in parasını çıkarmayı başardı. Eğer temsilcimiz son 16 turunu da geçip adını çeyrek finale yazdırırsa en az 12.5 milyon euro daha kazanacak ve kelimenin tam anlamıyla ihya olacak. RAMS Park'ta her maçın kapalı gişe olduğu ve ürünlerin yok sattığı düşünülürse yönetim için her turun önemi çok büyük.

F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fener'den Sörloth hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
Daha Eski
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 02:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 02:03
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 02:03