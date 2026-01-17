Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. İşte Buruk'un açıklamaları:

"TÜRKİYE'YE OYUNCU GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

"Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor."

EN HIZLI ŞEKİLDE TRANSFERLERİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

"Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı... En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum, alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz."