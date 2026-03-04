Canlı altın fiyatları 4 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Piyasalarda gözler canlı altın kuru takibi ekranlarına çevrildi. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) bünyesinde paylaşılan bilgilere göre, standart altının kilogramı 7 milyon 425 bin liradan alıcı buldu. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yaşanan bu yüzde 4,9'luk kayıp, iç piyasadaki altın türlerini de etkiledi. Özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için Kapalıçarşı altın fiyatları kritik öneme sahip. Peki, piyasadaki bu düşüş sonrası gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.297,09 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.298,48 TL

4 MART ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,96 (Alış) - 44,00 (Satış)

◼EURO: 50,93 (Alış) - 51,19 (Satış)

◼STERLİN: 58,52 (Alış) - 58,85 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 45 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,9 düşüşle 7 milyon 425 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,31, bileşik getirisi yüzde 37,26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8543, satışta 44,0300 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1553, sterlin/dolar paritesi 1,3273 ve dolar/yen paritesi 157,714 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (4 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 7.296,32 7.297,68 Çeyrek Altın 12.078,00 12.284,00 Yarım Altın 24.157,00 24.554,00 Tam Altın 47.394,25 48.449,04 Ata Altın 48.875,32 50.232,44 22 Ayar Bilezik 6.701,03 6.803,98 Gümüş 119,16 119,32

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Mart Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.