Galatasaray'da hedef kupa! İşte Okan Buruk'un Fethiyespor maçı 11'i

Süper Lig'de liderlik koltuğunu haftalardır kimselere kaptırmayan G.Saray, Süper Kupa'yı ise ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırdı. Geçen sezon olduğu gibi yine sezonu iki kupa ile tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya iniyor. İlk haftada Başakşehir'i 1-0'lık skorla deviren G.Saray, bugün konuk olacağı Fethiye'yi de yenip A Grubu'nda 2'de 2 yapmak istiyor. Dün mücadelenin oynanacağı Fethiye'ye hareket eden Aslan, lig öncesinde moral bulmak istiyor.

Rakibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, yoğun maç temposunu da düşünerek takımda bazı değişiklikler yapacak. G.Antep FK ve Atletico Madrid maçlarını da hesaba katan başarılı çalıştırıcı, kadroda bazı değişikliklere gidecek. F.Bahçe yenilgisini unutturup yeniden ayağa kalkmak isteyen sarıkırmızılıların Fethiye'ye gidişi de şehirde büyük bir heyecan yarattı. Tribünlere bazı eklemeler yapılırken, zemin de haftalar öncesinden bakıma alındı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fethiyespor: ARDA, ALİ MERT, ŞAHAN, MUHAMMED, MELİH, SERDAR, İRFAN, SERDARCAN, UĞUR, M.RAŞİT, RAMAZAN

Galatasaray: GÜNAY, SALLAI, ABDÜLKERİM, ARDA, KAZIMCAN, LEMINA, KAAN, AHMED, YUNUS, BARIŞ, ICARDI