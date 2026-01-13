CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef kupa! İşte Okan Buruk'un Fethiyespor maçı 11'i

Galatasaray'da hedef kupa! İşte Okan Buruk'un Fethiyespor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında bugün Fethiyespor’a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray kazanıp 2’de 2 yapmak istiyor. 20.30’daki mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da hedef kupa! İşte Okan Buruk'un Fethiyespor maçı 11'i

Süper Lig'de liderlik koltuğunu haftalardır kimselere kaptırmayan G.Saray, Süper Kupa'yı ise ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırdı. Geçen sezon olduğu gibi yine sezonu iki kupa ile tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya iniyor. İlk haftada Başakşehir'i 1-0'lık skorla deviren G.Saray, bugün konuk olacağı Fethiye'yi de yenip A Grubu'nda 2'de 2 yapmak istiyor. Dün mücadelenin oynanacağı Fethiye'ye hareket eden Aslan, lig öncesinde moral bulmak istiyor.

Rakibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, yoğun maç temposunu da düşünerek takımda bazı değişiklikler yapacak. G.Antep FK ve Atletico Madrid maçlarını da hesaba katan başarılı çalıştırıcı, kadroda bazı değişikliklere gidecek. F.Bahçe yenilgisini unutturup yeniden ayağa kalkmak isteyen sarıkırmızılıların Fethiye'ye gidişi de şehirde büyük bir heyecan yarattı. Tribünlere bazı eklemeler yapılırken, zemin de haftalar öncesinden bakıma alındı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fethiyespor: ARDA, ALİ MERT, ŞAHAN, MUHAMMED, MELİH, SERDAR, İRFAN, SERDARCAN, UĞUR, M.RAŞİT, RAMAZAN

Galatasaray: GÜNAY, SALLAI, ABDÜLKERİM, ARDA, KAZIMCAN, LEMINA, KAAN, AHMED, YUNUS, BARIŞ, ICARDI

REKLAM - Abi
G.Saray'dan orta saha bombası!
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
Cimbom'a 20'lik 10 numara!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:47
PSG Fransa Kupası'na veda etti! PSG Fransa Kupası'na veda etti! 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:02
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 00:35
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 00:35
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 00:35
Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! 00:35
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 00:35
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 00:35