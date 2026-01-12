Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Sözleşmesi...

Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Cimbom bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda alınan sonuç ve oynanan futbol taraftarların tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılılarda sahanın etkisiz isimlerinden birisi de Mauro Icardi oldu.
Son olarak Arjantinli futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Mauro Icardi, yönetimden haber bekliyor.
Futbolcunun ayrıca sürecin uzaması nedeniyle moralinin bozuk olduğu ve bir an önce anlaşma yapmak istediği vurgulandı.
Icardi, geçtiğimiz hafta yeni sözleşme için, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." açıklamasında bulunmuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz." sözlerine yer vermişti.