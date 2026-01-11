CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Silva harekatı

Silva harekatı

Galatasaray yönetimi, daha önce de gündeme gelen Portekizli yıldızı bitiriyor. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Portekizli Bernardo Silva için harekete geçen sarı-kırmızılılar, anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Silva harekatı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren G.Saray hem ocak ayını hem de yaz dönemini düşünüyor. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Bernardo Silva, ocak ayı itibariyle istediği takımla görüşme hakkını elde etti. Bonservisini eline alacağı için çok sayıda takımın temasta bulunduğu başarılı futbolcu, hem 10 numara hem de orta sahada görev yapabiliyor. Geçen sezondan itibaren gündemdeki yerini koruyan Silva için yönetim harekete geçerek temaslara başladı.

SANE VE İLKAY'LA BİRLİKTE OYNADI

Manchester City'yi ikna edebilirse futbolcuyu ara dönemde renklerine katacak olan sarı-kırmızılılar, aksi halde haziran ayını bekleyecek. Ancak her koşulda Silva ile ön anlaşma yapmaya çalışan sarı-kırmızılılar, tıpkı Leroy Sane'de olduğu gibi elini çabuk tutarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta forma giyen ve iki asist yapan Silva, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile de burada birlikte forma giydi. Gazeteci Nicolo Schira da Silva'yı bedelsiz olarak renklerine katmak isteyen G.Saray'ın görüşmelere başladığını duyurdu.

İLKAY OLUMLU REFERANS VERDİ

İngiliz ekibinde orta alanda Bernardo Silva ile İlkay Gündoğan uzun yıllar birlikte forma giydiler. Üstelik çok da yakın arkadaş olan ikili, bu kez G.Saray'da buluşmaya hazırlanıyor. Nicolo Schira'nın haberine göre İlkay, Silva ile konuşarak ona G.Saray hakkında çok olumlu referans verdi ve İstanbul'a gelmeye ikna etti.

Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe! ÖZETİ İZLEYİN
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
F.Bahçe'de Lookman için geri sayım!
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 01:00
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 00:59
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 00:24
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 00:24
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 00:24
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 00:23
Daha Eski
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 00:23
🔴A SPOR CANLI 🔴A SPOR CANLI 00:23
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:23
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:23
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:23
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 00:23