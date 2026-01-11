Silva harekatı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren G.Saray hem ocak ayını hem de yaz dönemini düşünüyor. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Bernardo Silva, ocak ayı itibariyle istediği takımla görüşme hakkını elde etti. Bonservisini eline alacağı için çok sayıda takımın temasta bulunduğu başarılı futbolcu, hem 10 numara hem de orta sahada görev yapabiliyor. Geçen sezondan itibaren gündemdeki yerini koruyan Silva için yönetim harekete geçerek temaslara başladı.

SANE VE İLKAY'LA BİRLİKTE OYNADI

Manchester City'yi ikna edebilirse futbolcuyu ara dönemde renklerine katacak olan sarı-kırmızılılar, aksi halde haziran ayını bekleyecek. Ancak her koşulda Silva ile ön anlaşma yapmaya çalışan sarı-kırmızılılar, tıpkı Leroy Sane'de olduğu gibi elini çabuk tutarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta forma giyen ve iki asist yapan Silva, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile de burada birlikte forma giydi. Gazeteci Nicolo Schira da Silva'yı bedelsiz olarak renklerine katmak isteyen G.Saray'ın görüşmelere başladığını duyurdu.

İLKAY OLUMLU REFERANS VERDİ

İngiliz ekibinde orta alanda Bernardo Silva ile İlkay Gündoğan uzun yıllar birlikte forma giydiler. Üstelik çok da yakın arkadaş olan ikili, bu kez G.Saray'da buluşmaya hazırlanıyor. Nicolo Schira'nın haberine göre İlkay, Silva ile konuşarak ona G.Saray hakkında çok olumlu referans verdi ve İstanbul'a gelmeye ikna etti.