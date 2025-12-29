Tohumcu'da geri sayım

Galatasaray yönetimi, Alman ekibi Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu'da sona yaklaştı. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ve kulübü ile büyük oranla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, işi sadece imzaya bıraktı.
Almanya U21 takımında da forma giyen Umut ile transfer döneminin açılmasından kısa bir süre sonra resmi anlaşmanın yapılması bekleniyor.