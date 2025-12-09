CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe şikayet etmişti Galatasaray maçına atandı!

Fenerbahçe şikayet etmişti Galatasaray maçına atandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının skandal hakemi Allard Lindhout'un maça atanmasının ardından büyük bir endişe içine girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 11:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe şikayet etmişti Galatasaray maçına atandı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının skandal hakemi Allard Lindhout, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Monaco maçına atandı!

VAR'DA İZLEYİP PENALTI KARARI VERMEMİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 0-0 sona ermişti. Maçın hakemi Allard Lindhout, karşılaşmanın duraklama dakikalarında Jhon Duran'ın şortundan çekilerek düşürüldüğü bariz penaltıyı -VAR'da izlemesine karşın- vermemişti.

FENERBAHÇE, UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Yaşananlar sonrası Fenerbahçe, hakem Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmiş ve "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

İşte Fenerbahçe'yi 2 puandan eden o skandal hakem Allard Lindhout, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco-Galatasaray maçına atandı!

Hollandalı hakem Allard Lindhout, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam TSİ 23:00'te oynanacak Monaco-Galatasaray maçında 4. hakem olarak görev alacak.

Süper Lig'de Leo Pereira düellosu!
G.Saray'da Salah gelişmesi! Resmen açıklandı
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor en fazla gol yiyen takım! Kayserispor en fazla gol yiyen takım! 10:50
Muslera yine bildiğimiz gibi! İzleyin... Muslera yine bildiğimiz gibi! İzleyin... 10:45
Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı bilgileri! Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı bilgileri! 10:38
Fenerbahçe Opet ikinci turda sahne alıyor! Fenerbahçe Opet ikinci turda sahne alıyor! 10:16
Eder Militao sahalardan uzak kalacak! Eder Militao sahalardan uzak kalacak! 10:08
Türk Telekom rövanş peşinde! Türk Telekom rövanş peşinde! 09:57
Daha Eski
G.Saray'da Salah gelişmesi! Resmen açıklandı G.Saray'da Salah gelişmesi! Resmen açıklandı 09:56
Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! 09:47
Becao gerçeği ortaya çıktı! Becao gerçeği ortaya çıktı! 09:44
Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! 09:41
Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı 09:25
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı 09:07