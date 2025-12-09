Fenerbahçe şikayet etmişti Galatasaray maçına atandı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının skandal hakemi Allard Lindhout, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Monaco maçına atandı!

VAR'DA İZLEYİP PENALTI KARARI VERMEMİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 0-0 sona ermişti. Maçın hakemi Allard Lindhout, karşılaşmanın duraklama dakikalarında Jhon Duran'ın şortundan çekilerek düşürüldüğü bariz penaltıyı -VAR'da izlemesine karşın- vermemişti.

FENERBAHÇE, UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Yaşananlar sonrası Fenerbahçe, hakem Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmiş ve "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

İşte Fenerbahçe'yi 2 puandan eden o skandal hakem Allard Lindhout, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco-Galatasaray maçına atandı!

Hollandalı hakem Allard Lindhout, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam TSİ 23:00'te oynanacak Monaco-Galatasaray maçında 4. hakem olarak görev alacak.