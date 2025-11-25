İspanyol basınından Osimhen için flaş transfer iddiası! 100 milyon euro...

Fichajes'te yer alan haberde Real Madrid'in Osimhen'i kadrosuna katmasındaki en büyük engelin Galatasaray olduğu, sarı-kırmızılıların bu yaz transfer döneminde bonservisine 75 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Osimhen'i sportif katkısına uygun bir maddi getiri olmadan kolay kolay bırakmaya niyetinin olmadığı yazıldı.

Haberde son olarak Real Madrid'in, Osimhen için Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin de devreye girmesi halinde bonservisinin rahatlıkla 100 milyon euroyu aşabileceğini bildiği, Galatasaray'ın da Osimhen'e yaptığı yatırımın fazlasını bile geri alabileceğine inandığı ve bu transferi piyasanın en karlı satışlarından biri haline getirmeyi hedeflediği vurgulandı.