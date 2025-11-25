İspanyol basınından Osimhen için flaş transfer iddiası! 100 milyon euro...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Osimhen için son olarak İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Real Madrid'in, Mbappe ile hücumda partner olarak Osimhen'in uygun olabileceğini düşündüğü ve olası bir transfer girişiminde Nijeryalı yıldızın bonservisinin 100 milyon euroyu aşabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 16:26
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Osimhen, ülkesi Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştığı ve penaltılar sonucunda elendiği maçın 46. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından Osimhen'in sakatlığına dair yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." İfadelerine yer verilmişti.

27 yaşındaki futbolcunun Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı ekip adına süre alıp almayacağı sorusu ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan Osimhen hakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

REAL MADRID'DEN OSIMHEN'E KANCA

İspanyol devi Real Madrid'in Kylian Mbappé'yi merkez forvet rolünden kurtarıp sol kanattaki doğal pozisyonuna döndürme planının bir parçası olarak Victor Osimhen'i gündemine aldığı öğrenildi. Eflatun beyazlılar için Galatasaray'a katıldığından beri etkileyici bir performans sergileyerek kilit bir hücum oyuncusu haline gelen Osimhen'in adının gelecek sezon için stratejik bir çözüm olarak öne çıktığı iddia edildi.

Fichajes'te yer alan haberde Real Madrid'in Osimhen'i kadrosuna katmasındaki en büyük engelin Galatasaray olduğu, sarı-kırmızılıların bu yaz transfer döneminde bonservisine 75 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Osimhen'i sportif katkısına uygun bir maddi getiri olmadan kolay kolay bırakmaya niyetinin olmadığı yazıldı.

Haberde son olarak Real Madrid'in, Osimhen için Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin de devreye girmesi halinde bonservisinin rahatlıkla 100 milyon euroyu aşabileceğini bildiği, Galatasaray'ın da Osimhen'e yaptığı yatırımın fazlasını bile geri alabileceğine inandığı ve bu transferi piyasanın en karlı satışlarından biri haline getirmeyi hedeflediği vurgulandı.

