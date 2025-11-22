Galatasaray nefes kesen maçta kazandı liderliği bırakmadı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Mbaye Niang'ın golüyle 1-0 geriye düşen Galatasaray, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Sarı-kırmızılılar, 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Gençlerbirliği'nde Thalisson Kelven, 60. dakikada Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Başkent ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen 77. dakikada Metehan Mimaroğlu ile farkı bire indirdi ancak bu gol puana yetmedi.

Galatasaray'da ise Roland Sallai 90+4. dakikada rakibinin kafasına ayağıyla temas ettiği için VAR kontrolünün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 32'ye yükseltip liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmadı. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sezonun en kritik maçlarından biri olan dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor deplasmanında sahne alacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada Kazımcan sol taraftan kullanılan taç atışında topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

7. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topa Lemina bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sanchez'in derinlemesine pasında kaleci Velho ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda Velho topu ayağıyla çıkardı.

20. dakikada Günay'ın kısa düşen pası sonrası top Tongya'nın önünde kaldı. Tongya'nın ceza yayının önünden vuruşunda kaleye giden topu penaltı noktası yakınında Abdülkerim uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz, topu kale alanına ortaladı. Altıpas içinde seken topa Niang dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Metehan'ın ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

43. dakikada Barış Alper'in sol taraftan ortasında Icardi kale alanı önünde kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Göktan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Kale alanı önünde Tongya'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay ayaklarıyla topu çıkardı.

54. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Metehan'ın arka direğe ortasında Tongya'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Barış Alper'in pasında Kazımcan ceza sahası içi sol çaprazından topu içeri çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 1-1

57. dakikada Sane'nin pasında savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Velho uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-1

60. dakikada Thalisson, Kazımcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

66. dakikada Barış Alper, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu kontrol eden İlkay, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

77. dakikada Samed'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Metehan, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sallai ve Zuzek arasında yaşanan pozisyonu tekrar izleyen hakem Ozan Ergün, Sallai'yi rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.