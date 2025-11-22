CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte Süper Lig'de puan durumu

Galatasaray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamadı ve liderliğini devam ettirdi. İşte Süper Lig'deki güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:25
Galatasaray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyet ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom liderliğini sürdürmüş oldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 32 puan

2) Fenerbahçe - 28 puan

3) Trabzonspor - 25 puan

4) Samsunspor – 23 puan

5) Göztepe – 22 puan

6) Gaziantep FK – 22 puan

7) Beşiktaş – 20 puan

8) Alanyaspor – 15 puan

9) Konyaspor – 14 puan

10) Rizespor – 14 puan

11) Kocaelispor – 14 puan

12) Başakşehir – 13 puan

13) Antalyaspor – 13 puan

14) Gençlerbirliği – 11 puan

15) Kasımpaşa – 10 puan

16) Eyüpspor – 9 puan

17) Kayserispor – 9 puan

18) Karagümrük – 8 puan

G.Saray nefes kesen maçta kazandı!
