Galatasaray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyet ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom liderliğini sürdürmüş oldu.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:
1) Galatasaray – 32 puan
2) Fenerbahçe - 28 puan
3) Trabzonspor - 25 puan
4) Samsunspor – 23 puan
5) Göztepe – 22 puan
6) Gaziantep FK – 22 puan
7) Beşiktaş – 20 puan
8) Alanyaspor – 15 puan
9) Konyaspor – 14 puan
10) Rizespor – 14 puan
11) Kocaelispor – 14 puan
12) Başakşehir – 13 puan
13) Antalyaspor – 13 puan
14) Gençlerbirliği – 11 puan
15) Kasımpaşa – 10 puan
16) Eyüpspor – 9 puan
17) Kayserispor – 9 puan
18) Karagümrük – 8 puan