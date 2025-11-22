Galatasaray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte Süper Lig'de puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyet ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom liderliğini sürdürmüş oldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 32 puan

2) Fenerbahçe - 28 puan

3) Trabzonspor - 25 puan

4) Samsunspor – 23 puan

5) Göztepe – 22 puan

6) Gaziantep FK – 22 puan

7) Beşiktaş – 20 puan

8) Alanyaspor – 15 puan

9) Konyaspor – 14 puan

10) Rizespor – 14 puan

11) Kocaelispor – 14 puan

12) Başakşehir – 13 puan

13) Antalyaspor – 13 puan

14) Gençlerbirliği – 11 puan

15) Kasımpaşa – 10 puan

16) Eyüpspor – 9 puan

17) Kayserispor – 9 puan

18) Karagümrük – 8 puan