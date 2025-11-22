CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

"VAR FORMA RENGİNE BAKMADAN KARIŞSIN"

"Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük.

Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi. Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu."

"BİZİM İÇİN ŞANSSIZ BİR DÖNEM OLUYOR"

"Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var."

"SINGO'NUN DURUMU KÖTÜ GÖZÜKÜYOR"

"Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor."

LEMINA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA

"Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz."

G.Saray nefes kesen maçta kazandı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'ye deplasmanda N. United şoku! M. City'ye deplasmanda N. United şoku! 22:49
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 22:43
Karataş: Kendimi hep hazır tuttum Karataş: Kendimi hep hazır tuttum 22:31
Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması! Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması! 22:30
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 22:25
Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı! Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı! 22:17
Daha Eski
Juventus Fiorentina engelini aşamadı! Juventus Fiorentina engelini aşamadı! 22:13
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 22:07
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 22:04
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 21:30
Union SG liderliğini korudu! Union SG liderliğini korudu! 21:22
Chris Paul'dan emeklilik kararı! Chris Paul'dan emeklilik kararı! 21:15