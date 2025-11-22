Kazımcan Karataş: Kendimi hep hazır tuttum

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu. İşte Karataş'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:31
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın oyuncusu Kazımcan Karataş, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Karataş'ın sözleri...

"KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM"

"Beni destekleyen aileme, Okan hocama ve takımdaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiç yılmadım, kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yaptık. 3 puan için mutluyuz.

Takımdaki tecrübeli ağabeyler, hoca ve teknik ekip, bu süreçte bana yardım etti. Kendimi hep hazır tuttum. Onların yardımıyla takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Kendimle gurur duyuyorum."

