Galatasaray'da Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması!

Galatasaray'da Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı galibiyetin ardından hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:37
Galatasaray'da Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı galibiyetin ardından hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"SAHADA CEVAP VERİYORUM"

Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık.

Basında herkes çok fazla şey söylüyor. Özellikle Arjantin'e gitmemle alakalı. Ben Galatasaray'da bütün sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Milli arada kızlarımı gördüm. 5 aydır görememiştim. Bana çok iyi geldi. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde geri döndüm. 100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım. dedi.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 68'inci golünü kaydetti.

