CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Oyuna devam edemediler

Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Oyuna devam edemediler

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 15. dakikasında Galatasaray'ın 2 yıldız ismi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Oyuna devam edemediler

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar, henüz 15. dakikada büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Mario Lemina, yaşadığı sakatlığın ardından yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında deneyimli orta saha oyuncusu oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, zorunlu değişiklikle Lemina'yı kenara alarak Yusuf Demir'i sahaya sürdü.

SİNGO DA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Lemina'nın ardından Wilfred Singo'da sakatlanarak oyundan çıktı. Singo'nun yerine oyuna 40. dakikada Mauro Icardi dahil oldu.

GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR

G.Saray-G.Birliği | CANLI
REKLAM - D&R
DİĞER
Lewandowski’den Fenerbahçe’ye ilk cevap! Talebi ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union SG liderliğini korudu! Union SG liderliğini korudu! 21:22
Chris Paul'dan emeklilik kararı! Chris Paul'dan emeklilik kararı! 21:15
İstanbul'da gol düellosu! İstanbul'da gol düellosu! 21:14
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 21:13
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 21:00
Barça'dan Camp Nou’ya görkemli dönüş! Barça'dan Camp Nou’ya görkemli dönüş! 20:38
Daha Eski
Enes'in golü Bournemouth'a beraberliği getirdi! Enes'in golü Bournemouth'a beraberliği getirdi! 20:34
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 20:22
F.Bahçe kafilesi Rize’ye geldi F.Bahçe kafilesi Rize’ye geldi 20:15
Ak: Üstün oynadığımız maçı kazanamadık Ak: Üstün oynadığımız maçı kazanamadık 20:10
Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı! Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı! 20:08
Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor! Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor! 20:04