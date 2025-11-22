Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Oyuna devam edemediler

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar, henüz 15. dakikada büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Mario Lemina, yaşadığı sakatlığın ardından yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında deneyimli orta saha oyuncusu oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, zorunlu değişiklikle Lemina'yı kenara alarak Yusuf Demir'i sahaya sürdü.

SİNGO DA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Lemina'nın ardından Wilfred Singo'da sakatlanarak oyundan çıktı. Singo'nun yerine oyuna 40. dakikada Mauro Icardi dahil oldu.

GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR