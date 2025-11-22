CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı!

Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı!

Galatasaray'da Lemina’nın sakatlığı sonrası 17. dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında kenara geldi. Yusuf Demir performansıyla taraftarın tepkisini de çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında kenara alındı ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

İlk yarıya eklenen 5 dakikalık uzatmayla birlikte sahada yalnızca 33 dakika kalabilen Yusuf Demir, zaman zaman taraftarların tepkisini üzerine çekti. Yusuf Demir hücum bölgesinde etkili olmakta zorlandı.

YUSUF DEMİR'İN 33 DAKİKALIK PERFORMANSI

Topla buluşma: 22

Kilit pas: 0

Orta: 0

İsabetli şut: 1

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5

Kazanılan ikili mücadele: 2

G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor
REKLAM - D&R
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'ye deplasmanda N. United şoku! M. City'ye deplasmanda N. United şoku! 22:49
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 22:43
Karataş: Kendimi hep hazır tuttum Karataş: Kendimi hep hazır tuttum 22:31
Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması! Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması! 22:30
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 22:25
Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı! Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı! 22:17
Daha Eski
Juventus Fiorentina engelini aşamadı! Juventus Fiorentina engelini aşamadı! 22:13
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 22:07
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 22:04
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 21:30
Union SG liderliğini korudu! Union SG liderliğini korudu! 21:22
Chris Paul'dan emeklilik kararı! Chris Paul'dan emeklilik kararı! 21:15