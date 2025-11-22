Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında kenara alındı ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

İlk yarıya eklenen 5 dakikalık uzatmayla birlikte sahada yalnızca 33 dakika kalabilen Yusuf Demir, zaman zaman taraftarların tepkisini üzerine çekti. Yusuf Demir hücum bölgesinde etkili olmakta zorlandı.

YUSUF DEMİR'İN 33 DAKİKALIK PERFORMANSI

Topla buluşma: 22

Kilit pas: 0

Orta: 0

İsabetli şut: 1

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5

Kazanılan ikili mücadele: 2