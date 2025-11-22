Yusuf Demir 33 dakikada oyundan alındı!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında kenara alındı ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
İlk yarıya eklenen 5 dakikalık uzatmayla birlikte sahada yalnızca 33 dakika kalabilen Yusuf Demir, zaman zaman taraftarların tepkisini üzerine çekti. Yusuf Demir hücum bölgesinde etkili olmakta zorlandı.
YUSUF DEMİR'İN 33 DAKİKALIK PERFORMANSI
Topla buluşma: 22
Kilit pas: 0
Orta: 0
İsabetli şut: 1
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5
Kazanılan ikili mücadele: 2