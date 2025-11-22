Galatasaray-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Galatasaray-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle ilk maçında, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Son 2 mücadelesinde gol bulamayarak 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde telafi maçına çıktı. Ligde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana sahip Okan Buruk'un ekibi, haftalardır domine ettiği liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmamak için hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği ise ilk 12 maçından 3 galibiyet elde etti ve 11 puanla 14. sıraya yerleşti. Küme hattına yakın olan Volkan Demirel'in öğrencileri, zorlu deplasmanda sürpriz arıyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. RAMS Park'taki karşılaşma, Ozan Ergün'ün düdüğüyle saat 20.00'de start aldı. Sarı-kırmızılılar, evindeki son 7 lig maçında Gençlerbirliği'ni puansız gönderdi. Okan Buruk'un ekibi, başkent temsilcisini ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 6 golüne ise engel olamadı.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Süper Lig lideri Galatasaray son 2 maçta 5 puan yitirdi. Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Aslan, son olarak Kocaelispor deplasmanında da 1-0 yenildi. İki maçta kazanamayan ve gol de atamayan Cimbom bu kötü seriyi bitirerek taraftarları önünde yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kazımcan, Abdülkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper

Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang