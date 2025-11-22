CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Milli aranın ardından heyecan yeniden başlarken, haftalardır zirveyi domine eden sarı-kırmızılılar, son 2 maçta kaybettiği 5 puanı taraftarına unutturmak için sahaya çıktı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 1'e düşmesiyle hata yapma şansı kalmayan Okan Buruk'un öğrencileri, sakatlıklar sebebiyle 4 eksikle rakibi karşısında puan arıyor. Ozan Ergün'ün düdüğüyle başlayan karşılaşmada Gençlerbirliği ise 11 puanla oturduğu 14. sıradan ortalara yükselmeyi hedefliyor. Küme hattı yakınlarında konumlanan Volkan Demirel'in öğrencileri, lider Cimbom karşısında puan alarak moral depolamak istiyor. Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 19:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Galatasaray-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle ilk maçında, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Son 2 mücadelesinde gol bulamayarak 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde telafi maçına çıktı. Ligde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana sahip Okan Buruk'un ekibi, haftalardır domine ettiği liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmamak için hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği ise ilk 12 maçından 3 galibiyet elde etti ve 11 puanla 14. sıraya yerleşti. Küme hattına yakın olan Volkan Demirel'in öğrencileri, zorlu deplasmanda sürpriz arıyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı 11'ler

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. RAMS Park'taki karşılaşma, Ozan Ergün'ün düdüğüyle saat 20.00'de start aldı. Sarı-kırmızılılar, evindeki son 7 lig maçında Gençlerbirliği'ni puansız gönderdi. Okan Buruk'un ekibi, başkent temsilcisini ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 6 golüne ise engel olamadı.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Süper Lig lideri Galatasaray son 2 maçta 5 puan yitirdi. Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Aslan, son olarak Kocaelispor deplasmanında da 1-0 yenildi. İki maçta kazanamayan ve gol de atamayan Cimbom bu kötü seriyi bitirerek taraftarları önünde yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kazımcan, Abdülkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper

Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang

