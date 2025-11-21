CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Gabriel Sara için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, Brezilyalı oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İşte ayrıntılar... GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 08:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için Rus kulüpleri pusuda bekliyordu. 26 yaşındaki orta saha için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

İngiltere Ligi ekiplerinden Leeds United'ın Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.



İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

İngilizler'in devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya gelecek 20 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacak.

İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

Sara'nın sarı kırmızılılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İngilizler Gabriel Sara için teklif yapacak!

İlkay Gündoğan'ın transferi sonrası ikinci planda kalan tecrübeli oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor. Sara, bu sezon 16 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan Rodrygo bombası!
DİĞER
Fenerbahçe’ye Süper Lig’den transfer! Geleceğe yatırım olacak...
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı var
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu fırsatı!
F.Bahçe'den sürpriz orta saha hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:42
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:41
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? 00:19
Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! 00:19
Özbek başkanlığa aday olacak mı? Özbek başkanlığa aday olacak mı? 00:19
Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... 00:18
Daha Eski
A. Efes evinde Barça'yı devirdi! A. Efes evinde Barça'yı devirdi! 00:18
Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! 00:18
A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! 00:18
Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! 00:18
Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! 00:18
Lucescu: Türkiye maçı... Lucescu: Türkiye maçı... 00:18