Galatasaray Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk yönetiminde pas istasyonu üzerinde çalışmalar yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 14:04
Galatasaray Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

