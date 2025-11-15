CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Lookman harekatı! Transfer için Osimhen devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, devre arası transfer dönemi için Ademola Lookman'ı radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu ikna etmek için Victor Osimhen'den destek aldı. Nijeryalı golcü, milli takım kampında Lookman'a Galatasaray'ı anlattı ve süreç hızlandı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de en az çeyrek final hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise; Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman...

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i devreye soktu ve Nijeryalı golcüye vatandaşı Lookman'la konuşmasını istedi.

Osimhen de milli takım kampında Lookman'la özel görüşmeler yaptı. Burada takım arkadaşına; hem G.Saray'ı hem taraftarı anlattı, videolar izletti. Takımın vizyonunu, hedeflerini söyledi.

Osimhen'in anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Lookman, "Kulüple anlaşırlarsa ben gelemeye hazırım" dedi. Osimhen de bu durumu Galatasaray yönetimine bildirdi. Transfer komitesi de Atalanta ile ilk teması kurdu.

40 MİLYON TALEP EDİYOR

İtalyan ekibi Atalanta, Ademola Lookman için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray ise 2027'de sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncu için bu miktarı aşağıya çekmeye çalışıyor.

BU SEZON 10 MAÇTA OYNADI

Atalanta, Lookman'ın sorun yaşadığı İvan Juric'le yollarını ayırdı. Göreve ise Raffaele Pallladino getirildi. Juric yönetiminde bu sezon toplamda 10 maça çıkan Lookman, 645 dakika sahada kalabilmiş ve sadece 1 gol atabilmişti.

