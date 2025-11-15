Galatasaray’dan Lookman harekatı! Transfer için Osimhen devrede

Osimhen'in anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Lookman, "Kulüple anlaşırlarsa ben gelemeye hazırım" dedi. Osimhen de bu durumu Galatasaray yönetimine bildirdi. Transfer komitesi de Atalanta ile ilk teması kurdu.

40 MİLYON TALEP EDİYOR İtalyan ekibi Atalanta, Ademola Lookman için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray ise 2027'de sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncu için bu miktarı aşağıya çekmeye çalışıyor.