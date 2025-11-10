CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken Victor Osimhen ağları havalandırdı. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken eski hakemler yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 11:30
Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Karşılaşmada 83. dakikada Victor Osimhen ağları havalandırdı fakat bu gol geçersiz sayıldı. Pozisyonu eski hakemler yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden tartışmak yanlış. Top oyuncunun bacakları arasından geçip gol oluyor. Dolayısıyla herhangi bir sorun görmüyorum. Baştan sona doğru alınmış bir karar.

Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Bahattin Duran: Sara burada ofsayt. Çizgi doğru çekilmiş. Sara ofsayt. İzletme yöntemi doğru. Net ofsayt. Golün iptali doğru.

(NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Bülent Yıldırım: Bir oyuncunu ofsayt olması için belirli şartlar var. Sadece şeklen ofsayt olması bunu değiştirmez. Şeklen baktığımda Sara'nın ofsayt olduğunu gördüm. VAR baştan sona doğru yaptı. Pozisyon ofsayt. Sara'yı oradan kaldırsak, kaleci ve 14 numaralı oyuncunun topa reaksiyonu daha farklı olabilirdi. Onlarla temas halinde olduğu için etki oluşturdu. Bu pozisyon baştan sonra ofsayt.

