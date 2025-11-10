Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken Victor Osimhen ağları havalandırdı. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken eski hakemler yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendirdi. İşte detaylar...
Bahattin Duran: Sara burada ofsayt. Çizgi doğru çekilmiş. Sara ofsayt. İzletme yöntemi doğru. Net ofsayt. Golün iptali doğru.
(NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Bülent Yıldırım: Bir oyuncunu ofsayt olması için belirli şartlar var. Sadece şeklen ofsayt olması bunu değiştirmez. Şeklen baktığımda Sara'nın ofsayt olduğunu gördüm. VAR baştan sona doğru yaptı. Pozisyon ofsayt. Sara'yı oradan kaldırsak, kaleci ve 14 numaralı oyuncunun topa reaksiyonu daha farklı olabilirdi. Onlarla temas halinde olduğu için etki oluşturdu. Bu pozisyon baştan sonra ofsayt.