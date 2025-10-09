CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübü Dursun Özbek Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı

Galatasaray Kulübü Dursun Özbek Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 13:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 13:28
Galatasaray Kulübü Dursun Özbek Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı

Özbek, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GS Store mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir."

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anlatan Özbek, tüm taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.

Galatasaray
