GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Fildişili oyuncunun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:11
GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray yaz döneminde Fransa 1. Lig ekibi Monaco'dan 30.7 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiği ve özellikle 1-0 kazanılan Liverpool maçındaki başarılı performansıyla büyük övgü alan Singo'dan büyük gelir kazanmayı hedeflediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun ilk planda Manchester City ile Akanji için 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı, ama teknik direktör Okan Buruk'un tercihi sonrası planın değiştiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Okan Buruk'un "Akanji çok yönlü bir oyuncu. Ama benim tercihim Singo. Pahalı gözükebilir ama doğru yatırım olur. Akanji 30, Singo 24 yaşında. Akanji'nin bir sonraki satışı olmayacak ama zaten Premier Lig takımlarının istediği Singo'yu iyi bir rakama satabiliriz" sözleri üzerine Fildişi Sahilli futbolcuda karar kılındığı ve sarı-kırmızılıların yüksek bonservisi ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Öte yandan Wilfried Singo'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Milliyet'in haberine göre, Singo'nun sözleşmesine ilk sene 60, ikinci 55 milyon euro çıkış maddesinin yazıldığı ve menajerlerin böyle bir satışı olağan gördükleri bildirildi.

GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Fildişili savunma oyuncusu, bu rakamlara Galatasaray'dan ayrılması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

