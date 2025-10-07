GALATASARAY HABERİ - Singo için akılalmaz rakam! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray yaz döneminde Fransa 1. Lig ekibi Monaco'dan 30.7 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiği ve özellikle 1-0 kazanılan Liverpool maçındaki başarılı performansıyla büyük övgü alan Singo'dan büyük gelir kazanmayı hedeflediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun ilk planda Manchester City ile Akanji için 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı, ama teknik direktör Okan Buruk'un tercihi sonrası planın değiştiği ortaya çıktı.